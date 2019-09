L'Ukraine ne peut pas être invitée au sommet de l'OTAN, qui se tiendra début décembre à Londres, en raison de désaccords avec la Hongrie. Budapest a opposé son veto aux négociations de Kiev avec l'Alliance et n'a pas l'intention de le retirer. Cela a été déclaré par le vice-premier ministre ukrainien pour l'intégration européenne et Euro-Atlantique Dmitri Kouleba sur la chaîne de télévision "UA: Pervy".

La Hongrie bloque toutes les tentatives de coopération de l'Ukraine avec l'OTAN, y compris la tentative d'obtenir une invitation au sommet de l'Alliance qui se tiendra les 3 et 4 décembre de cette année à Londres, où tous les dirigeants des pays membres de l'OTAN seront invités. Selon Kouleba, les problèmes avec la Hongrie depuis l'époque Porochenko sont restés et ils doivent être résolus dans un proche avenir, car toutes les décisions de l'OTAN sont prises par consensus et la position de Budapest constitue un blocage clair et net.



"Ces problèmes, nous en avons hérités et ils ne sont toujours pas résolus. Aujourd'hui, la Hongrie n'a pas changé sa position, et par conséquent, l'Ukraine ne sera pas en mesure de recevoir une invitation, parce que la décision d'invitater tel ou tel est prise par consensus." a-t-il dit.





Plus tôt, la Hongrie a déclaré qu'elle ne retirerait son veto aux négociations de l'Ukraine avec l'OTAN qu'après que les hongrois de Transcarpathie se soient vu restitué le droit d'étudier dans leur langue maternelle, droit qui a été limité par la loi sur l'éducation adoptée sous le Président précédent.



Rappelons qu'en octobre 2018, l'Ukraine et la Hongrie ont expulsés leurs consuls respectifs. La raison en était le mécontentement de Kiev avec la délivrance de passeports hongrois aux citoyens ukrainiens vivant en Transcarpathie. De son côté, Budapest a critiqué la "loi sur l'Éducation" adoptée en 2017, qui réduit la possibilité pour les membres de la minorité hongroise d'étudier dans sa langue maternelle. Après cela, la Hongrie a menacé l'Ukraine d'établir des obstacles à son adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne.

La Hongrie est le seul Etat membre de l'UE en Europe de l'Est à avoir une position ferme vis-à-vis des nationalistes du pouvoir de Kiev. Bucarest, Sofia et Varsovie ont depuis longtemps abandonné leurs minorités nationales en Ukraine, aveuglés qu'ils sont par leur russophobie d'Etat et leur alignement inconditionnel sur Bruxelles et Washington.

La Hongrie a, elle, une politique étrangère tous azimut qui lui permet d'avoir la liberté de dire Non à Kiev et de faire passer ses nationaux avant la géopolitique de l'occident.

Source :

https://topwar.ru/162530-vengrija-ne-puskaet-ukrainu-na-sammit-nato.html