Vladimir Poutine a eu des entretiens au Kremlin le 25 septembre avec le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, qui est arrivé en Russie pour une visite de travail.

Les questions d'actualité sur les relations bilatérales, les principaux thèmes internationaux et régionaux ont été discutées, y compris dans le contexte d'une situation difficile autour du Venezuela.



Du côté russe, étaient présents : le premier vice–premier ministre et ministre des finances Anton Silouanov, le vice-premier ministre Youri Borissov, l'assistant du Président Youri Ouchakov, le vice-ministre des affaires étrangères Sergueï Riabkov et le directeur général de la société "Rosneft" Igor Setchine, rapporte le service de presse du Kremlin.

Poutine a constaté qu'au cours des derniers mois, la croissance du commerce entre les deux pays était de 10 pour cent.



"Il est agréable de noter que cela se produit en grande partie dans le cadre de livraisons réciproques, y compris de produits agricoles, a déclaré le dirigeant russe.



"Nous pensons que cela est très important, compte tenu de la situation difficile dans laquelle le Venezuela s'est retrouvé en raison de pressions extérieures. Par conséquent, nous pouvons même considérer cette partie de nos échanges comme une sorte de coopération humanitaire, car ces produits sont directement liés au bien-être des personnes, à la satisfaction de leurs besoins alimentaires essentiels.



Un autre domaine important que Poutine a mis en évidence est la santé. Y compris la livraison de médicaments russes.



"Dans un proche avenir, nous avons l'intention de fournir 1,5 million de doses de vaccin contre la grippe. Sur une base régulière, nous pourrions en fournir jusqu'à près de cinq millions", a déclaré Poutine, qui a ajouté que de grands projets communs sont en cours, principalement dans le domaine de l'énergie.

Dans le domaine de la défense, les travaux sur la fourniture de pièces de rechange au Venezuela et la création de centres de réparation et de maintenance d'équipements mmilitaires russes sont pleinement conformes au calendrier fixé dans les accords, a déclaré le président russe Vladimir Poutine.



Selon Vladimir Poutine, à l'heure actuelle, la coopération dans le domaine militaro-technique avec Caracas, tout d'abord, "est liée aux engagements de la Russie, que nous remplissons pour la maintenance de la technologie de fabrication russe précédemment acquise par le Venezuela".





"Ces dernières années, la Russie est devenue un des plus important soutien dans divers domaines. Tout d'abord, dans le domaine de la coopération militaro-technique. Nos relations dans le cadre de la coopération militaire, dans le but de maintenir la paix, sont à un niveau exceptionnellement élevé", a déclaré N. Maduro dans une interview à la chaîne de télévision "Russia 24", le 23 septembre.



Parlant de l'énergie, il a noté que le Venezuela et la Russie ont établi "d'excellentes relations" entre les compagnies pétrolières et gazières des deux pays et que la coopération dans le domaine commercial se développe activement.



Le directeur du Service fédéral de coopération militaro-technique Dmitri Chougaev a déclaré il y a quelques semaines que la Russie continue d'exécuter les contrats de maintenance de l'équipement militaire de l'armée vénézuélienne. Dans ce domaine il y a environ un milliers d'employés d'entreprises russes qui aident leurs collègues Vénézuéliens à réparer et entretenir ces équipements.

