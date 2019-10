Le lendemain de la conclusion de l'accord entre la Russie et la Turquie sur le conflit dans le Nord de la Syrie, le premier ministre arménien Nikol pachinian a déclaré : "Nous poursuivons notre mission humanitaire en Syrie".



Il a ajouté : "je suis heureux de constater que les accords conclus à Sotchi sur la Syrie traitent également les questions relatives à la sécurité de la communauté arménienne de ce pays, et sur lesquelles j'ai eu des discussions avec le Président russe Vladimir Poutine. Cela souligne le caractère d'alliance stratégique des relations arméno-russes. Nous continuons de suivre les processus en Syrie, de poursuivre notre mission humanitaire et d'aider la population civile."

Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, avait déclaré le 13 octobre que Erevan continuerait sa mission humanitaire en République arabe syrienne malgré le déploiement par la Turquie d'une opération militaire dans le Nord-est de la Syrie.

Le deuxième groupe du troisième contingent de la mission humanitaire arménienne, composé de démineurs, de médecins et de spécialistes civils assurant leur sécurité, sont arrivé en République arabe Syrienne (province d'Alep) le 14 octobre, avec le soutien de la Russie, pour fournir une aide humanitaire professionnelle au peuple syrien.

Le 17 octobre, en coopération avec le consulat général de la République d'Arménie à Alep, un groupe de la mission humanitaire de la République d'Arménie a remis des fournitures médicales à l'hôpital militaire d'Alep.



Cela a été rapporté par la porte-parole du centre de déminage et d'expertise humanitaire nazeli elbakian.



La direction de l'hôpital militaire syrien a exprimé sa gratitude aux médecins arméniens non seulement pour les soins médicaux fournis, mais aussi pour la fourniture quotidienne de soins médicaux à la maison de retraite arménienne, au centre médical darmanatun et à plusieurs autres établissements médicaux. Selon le chef de l'hôpital militaire, le général Fayez Al-Ayoubi, les médecins arméniens et syriens travaillent ensemble pour aider les victimes de la guerre.



"Nos collègues arméniens fournissent tous les jours une aide humaine, humaine et professionnelle à la population syrienne. Toute notre nation apprécie cet acte important : le fait que, dans une situation difficile, les arméniens se sont trouvés à nos côtés"



Le directeur de l'hôpital pour son assistance continue a remercié les autorités arméniennes et les autorités sanitaires.

Rappelons que les Démineurs et les médecins arméniens sont arrivés en Syrie dans le cadre de la mission humanitaire le 8 février de cette année. Le contingent arménien comptait 83 personnes: spécialistes du déminage, personnel médical et équipes chargées de la protection des spécialistes. La mission humanitaire arménienne s'occupe exclusivement du déminage, de la signalisation des zones minées et de la fourniture de soins médicaux dans les zones où les combats ne sont pas en cours. L'équipement pour leur travail, ainsi que le soutien pour assurer leur sécurité est fourni par les autorités russes. Le deuxième contingent venant d'Arménie, s'est rendu le 16 juin en Syrie avec 80 personnes, a rempli sa mission pendant quatre mois.



L'Arménie est devenue le premier et jusqu'à présent le seul pays membre de l'Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), qui a répondu à la demande de la Russie de déployer une mission humanitaire en Syrie. Les autorités arméniennes ont pris une décision souveraine en pleine conformité avec leurs intérêts nationaux (la Syrie abrite une communauté arménienne imposante), leurs engagements pris dans le cadre de l'OTSC et l'Alliance militaro-politique de l'Arménie avec la Russie, malgré la pression exercée par les États-Unis sur Erevan.

