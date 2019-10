Le 25 octobre, le conseil intergouvernemental eurasien s'est réuni à Moscou et a signé un accord de libre-échange entre l'Union économique eurasienne (UEEA) et la République de Serbie. Le document a été signé par Tigran Sarkissian, Président de la Commission économique eurasiatique, les premiers ministres des pays de l'UEEA et Ana Brnabic, Présidente du Gouvernement de la République de Serbie.

Cet accord élargit la liste des marchandises Serbes qui peuvent être importées sur le territoire de l'Union Economique Eurasiatique (UEEA) sans droits de douane. En outre, auparavant, la Serbie avait des accords de libre-échange avec la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan, maintenant l'Arménie et le Kirghizistan rejoindront cette liste.

La liste des exonérations de droits ne comprend pas les voitures sur lesquelles la Serbie comptait, mais des volumes illimités de fromage, de fruits et de raki, ainsi que 2 000 tonnes de cigarettes et 90 000 litres de cognac ont été ajoutés, par rapport à l'accord précédent.



Une fois ratifié par les parlements, l'accord entrera en vigueur.

"Chaque pays de l'UEEA bénéficiera de nouvelles opportunités pour augmenter ses exportations vers la Serbie. Pour l'Arménie, ce potentiel réside dans le renforcement des exportations de biens d'intérêt traditionnel à l'exportation – alcool fort et cigarettes, produits de l'industrie alimentaire et de l'agriculture. Pour le Kirghizistan-dans la fourniture de produits agricoles bruts et transformés, tels que les haricots, les noix et le miel. Pour la Biélorussie, nous voyons une perspective dans la croissance des exportations de vodka, de spiritueux et de liqueurs. Les entreprises kazakhes ont la possibilité d'augmenter les ventes de fromages fondus et de boissons alcoolisées fortes en Serbie, et les russes : une large gamme de produits allant des armatures pour le bêton armé aux articles de plomberie pour la maison", - a commenté le ministre de l'UEEA au commerce extérieur Veronika Nikichina.

Le premier ministre russe, Dmitri Medvedev a déclaré : "Je pense que c'est une bonne et une importante contribution au développement de nos relations. Le régime commercial préférentiel prévu dans l'accord avec la Serbie contribuera à accroître le chiffre du commerce bilatéral entre les "cinq" – soit 183 millions de personnes – et Votre pays. J'espère que ce document aidera à résoudre un certain nombre d'autres grands problèmes."

Selon Ana Brnabic, premier ministre serbe, la Serbie a longtemps été isolée et soumise à des sanctions, mais cherche maintenant à coopérer et cet accord est économique et non politique et n'interfère pas avec les perspectives d'adhésion du pays à l'UE.



«Cet accord n'est pas un obstacle, Bruxelles l'a confirmé. C'est un accord économique, pas politique. Nous avons le droit de conclure des accords de libre-échange avec des organisations internationales et des pays individuels avant d'adhérer à l'UE. Ensuite, nous devons résilier les accords avec tous les pays et organisations tiers, mais jusque — là, nous avons le droit à eux, et dans l'intérêt de la Serbie, de tels accords étaient autant que possible», a déclaré Mme Brnabic à la chaîne de télévision serbe RTS.



Selon le premier ministre, l'UE souhaite que la Serbie devienne économiquement plus forte et compétitive.



"Cela nous donnera une telle chance, c'est compatible avec l'intégration européenne et ne contredit pas l'accord d'association avec l'UE", a déclaré Brnabic.



Précédemment la porte-parole de la Commission européenne Maja Kocijancic a déclaré que la commission Européenne surveille de près les négociations entre la Serbie et la Russie au sujet de la conclusion de l'accord de zone de libre-échange avec l'UEEA et attend de Belgrade d'aligner sa politique étrangère en conformité avec la ligne de l'UE. Selon elle, la Serbie a le droit de conclure des accords avec des pays ou des organisations tiers avant d'adhérer à l'UE, mais doit les résilier le jour de l'adhésion à cette Association.

Sources :

https://ruserbia.com/economic/serbskij-premer-podpisala-soglashenie-s-evrazjes/

https://eadaily.com/ru/news/2019/10/25/brnabich-coglashenie-s-eaes-ne-prepyatstvie-na-puti-serbii-v-evrosoyuz

http://government.ru/news/38193/