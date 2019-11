En Ukraine, après avoir changé les noms des rues, fait tomber les statues de Lénine et des dirigeants bolcheviques, changé le nom des villes, le régime s'attaque aux normes sociales héritées du régime soviétique. Le ministre ukrainien du développement économique, du commerce et de l'agriculture Timofeï Milovanov s'est offusqué sur sa page facebook du fait qu'il existe toujours une norme obligeant la distribution gratuite de lait pour les travailleurs exerçant dans des postes aux conditions de travail nocives. Cette norme a été introduite en 1918 par le président du Conseil des Commissaires du Peuple et leader du parti bolchevique Vladimir Illitch Lénine :

"En Ukraine - un pays européen moderne du 21ème siècle - une norme introduite en 1918 par Vladimir Lénine est toujours en vigueur!" s'est horrifié Milovanov.



"C'est la norme soviétique « du lait pour les conditions de travail nocives". Elle provient d'un décret spécial de Lénine, qui avait ordonné de donner du lait aux travailleurs affamés d'une usine. Un an plus tard, cette norme est entrée en vigueur dans de nombreuses entreprises industrielles pour soutenir les forces physiques des travailleurs. "Cela fait plus de 100 ans, mais ce communisme est toujours dans notre Code du travail", a-t-il Ajouté. "Selon la loi, chaque travailleur doit recevoir 1/2 litre de lait par jour. Si une vache, par exemple, donne 20 litres par jour, alors vous avez besoin de 2,5 vaches pour 100 personnes :))) Cependant, les avantages d'un tel soutien avec du lait sont discutables."





Dans les commentaires, on a écrit à Milovanov qu'il s'attaquait à ce qui est "Saint" et on lui a rappelé l'expérience de Margaret Thatcher.

Cette norme est toujours appliquée en Russie (art. 222 du code du travail), même si des assouplissements ont été faits en 2009 (possibilité, avec l'accord écrit de l'employé, pour les lieux de travail éloignés des grands centres urbains, de la remplacer par une prime équivalent au prix d'un demi litre de lait par jour, possibilité de remplacer le lait par des produits laitiers ou carnés si les toxiques dégagés par la productions ne sont pas assez bien évacués avec du lait, en accord avec le ministère de la santé).

Pour rappel, le Ministre Milovanov s'était qualifié lui-même, dans une conférence de presse de "débile". Il semble que c'était un euphémisme...

Source :

http://timer-odessa.net/news/ministr_milovanov_pokusilsya_na_leninskoe_moloko_za_vrednost_624.html

http://timer-odessa.net/news/ministr_ekonomiki_ukraini_ya_ne_skrivayu_chto_ya_debil_182.html